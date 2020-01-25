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Расписание матчей
Англия. Кубок
Портсмут - Барнсли
Портсмут - Барнсли: обзор матча 25 января 2020
Портсмут
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 2
Завершен
Барнсли
60'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портсмут - Барнсли
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Вудроу
Начало матча
Статистика матча Портсмут - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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