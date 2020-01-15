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Карлайл Юнайтед - Кардифф

15.01.2020, Среда, 22:45 мск Карлайл, стадион Брантон Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Карлайл Юнайтед - Кардифф
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
4 января, суббота 18:01 Кардифф 2:2 Карлайл Юнайтед
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