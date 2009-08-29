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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 29 августа 2009
Шальке-04
29.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
40'
Ч. Ду Ри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Замена
О. Барт
️️️️
И. Банович
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Д. Жагер
Замена
Л. Кобиашвили
️️️️
Б. Хеведес
Замена
Л. Кения
️️️️
К. Мориц
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 0:1!
Ч. Ду Ри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Карлос Минейру
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
5
Хеведес
13
Рафинья
16
Вестерманн
3
Самбрано
5
Бордон
8
Минейру
18
Мориц
11
Ракитич
22
Кураньи
8
Фарфан
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
5
Бучер
11
Крмас
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
23
Флум
14
Жагер
0
Идриссу
10
Глокнер
5
Хеведес
3
Кобиашвили
3
Кобиашвили
5
Хеведес
18
Мориц
99
Кения
99
Кения
18
Мориц
11
Ракитич
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
11
Ракитич
0
Банович
4
Барт
4
Барт
0
Банович
14
Жагер
23
Шустер
23
Шустер
14
Жагер
Макиади
13
Бекманн
13
Бекманн
Макиади
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
33
Матиас Шобер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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