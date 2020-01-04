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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Портсмут
Флитвуд - Портсмут: обзор матча 04 января 2020
Флитвуд
04.01.2020, суббота, 20:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Портсмут
71'
М. Харнесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флитвуд - Портсмут
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Харнесс
Желтая карточка
Ч. Эванс
45'
+1
39'
Желтая карточка
Ш. Раджет
Начало матча
Статистика матча Флитвуд - Портсмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
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Флитвуд
Портсмут
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
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