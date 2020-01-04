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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Уиган Атлетик
Лестер - Уиган Атлетик: обзор матча 04 января 2020
Лестер
04.01.2020, суббота, 20:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
40'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Б. Чилвел
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Шон Мэлони
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-5-1
21
Уорд
33
Чилвел
5
Морган
32
Бенкович
24
Джастин
11
Барнс
6
Менди
26
Прат
8
Чодури
11
Олбрайтон
10
Грей
3-2-2
1
Маршалл
5
Уилльямс
4
Кипр
22
Данкли
8
Эванс
8
Морси
19
Мэсси
26
Доуэлл
Остались в запасе
Лестер
Уиган Атлетик
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Лестер - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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