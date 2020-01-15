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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 15 января 2020
Фиорентина
15.01.2020, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Аталанта
11'
П. Кутроне
84'
П. Лирола
67'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Аталанта
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Влахович
88'
ГОЛ! 2:1!
П. Лирола
Пас отдал
Э. Пульгар
84'
Желтая карточка
Дальберт
81'
77'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Кальдара
Замена
М. Касерес
️️️️
П. Кутроне
73'
Вторая желтая
Г. Пеццелла
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Малиновский
57'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Масиелло
50'
Желтая карточка
Б. Джимсити
46'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Фройлер
Желтая карточка
Г. Пеццелла
45'
+1
34'
Желтая карточка
М. Кальдара
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Дальберт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-3-2-2
1
Террачиано
11
Чеккерини
2
Пеццелла
31
Миленкович
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
24
Бенасси
8
Кастровилли
10
Кутроне
28
Влахович
3-3-2-1-1
95
Голлини
23
Кальдара
33
Хатебур
5
Масиелло
6
Джимсити
15
де Рон
8
Госенс
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
28
Влахович
14
Кьеза
14
Кьеза
28
Влахович
10
Кутроне
4
Касерес
4
Касерес
10
Кутроне
23
Кальдара
19
Паломино
19
Паломино
23
Кальдара
5
Масиелло
10
Гомес
10
Гомес
5
Масиелло
8
Фройлер
72
Иличич
72
Иличич
8
Фройлер
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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