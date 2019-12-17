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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Фламенго - Аль-Хиляль
Фламенго - Аль-Хиляль: обзор матча 17 декабря 2019
Фламенго
17.12.2019, вторник, 20:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фламенго - Аль-Хиляль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Информация о матче
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Фламенго
Аль-Хиляль
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:20
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
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18 ноября
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2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
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