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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 30 октября 2019
ЦСКА
30.10.2019, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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ЦСКА
Уфа
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