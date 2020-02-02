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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Тун
Серветт - Тун: обзор матча 02 февраля 2020
Серветт
02.02.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Тун
53'
Г. Ондуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Тун
ГОЛ! 1:0!
Г. Ондуа
53'
Начало матча
Статистика матча Серветт - Тун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Тун
Лига конференций, 4 тур
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26.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
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