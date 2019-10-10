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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Сенегал
Бразилия - Сенегал: обзор матча 10 октября 2019
Бразилия
10.10.2019, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Сенегал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
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01.07.2026
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26.06.2026
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Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
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23.06.2026
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