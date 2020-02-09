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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 09 февраля 2020
Касымпаша
09.02.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
7'
Я. Мерья (АГ)
22'
А. Бюйюк (П)
41'
А. Бюйюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Галатасарай
Желтая карточка
Т. Бречка
61'
41'
ГОЛ! 0:3!
А. Бюйюк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Бюйюк
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
21'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Мерья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Касымпаша
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-3-2
99
Озтюрк
5
Мерья
4
Хаддади
25
Бречка
94
Хадергьонай
9
Тиам
15
Сербест
35
Кара
7
Куарежма
77
Ндонгала
3-4-1-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
18
Байрам
8
Фегули
99
Лемина
4
Сараччи
14
Сери
10
Бюйюк
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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