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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Килмарнок
Ливингстон - Килмарнок: обзор матча 07 декабря 2019
Ливингстон
07.12.2019, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Килмарнок
81'
С. Лоулесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Килмарнок
ГОЛ! 1:0!
С. Лоулесс
81'
27'
Желтая карточка
Р. МакКензи
Начало матча
Статистика матча Ливингстон - Килмарнок
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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Ливингстон
Килмарнок
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