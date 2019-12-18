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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 18 декабря 2019
Хартс
18.12.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
28'
Р. Кристи
40'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Селтик
42'
Желтая карточка
К. Айер
Желтая карточка
Л. Дамур
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
О. Нтчам
Пас отдал
Д. Форрест
Желтая карточка
С. МакЛин
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Форрест
17'
Желтая карточка
С. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хартс
12
Гленн Уилэн
ЦП
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
1-1-2
2
Перейра
6
Берра
20
Дамур
33
Уайтон
9
МакЛин
2-4-2-1
17
Форстер
20
Айер
6
Жульен
10
Нтчам
42
МакГрегор
17
Хайес
8
Браун
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
Хартс
Селтик
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Хартс - Селтик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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