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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 19 октября 2019
Килмарнок
19.10.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
39'
Г. Дикер
39'
G. Dicker
55'
Р. МакКензи
55'
Р. МакКензи
84'
L. Miller
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Ливингстон
Замена
️️️️
A. Bruce
90'
+1
84'
ГОЛ! 4:1!
L. Miller
Пас отдал
Н. Девлин
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
80'
76'
Желтая карточка
M. Bartley
66'
Замена
️️️️
A. Souda
63'
Желтая карточка
L. Miller
Желтая карточка
А. Пауэр
60'
Замена
️️️️
Л. Миллар
59'
59'
Замена
️️️️
L. Miller
58'
Замена
️️️️
A. Lithgow
ГОЛ! 4:0!
Р. МакКензи
55'
ГОЛ! 3:0!
Р. МакКензи
55'
ГОЛ! 2:0!
G. Dicker
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дикер
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Lauren?iu Branescu
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
15
Mohamed El Makrini
ЦП
8
Gary Dicker
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Гэри Дикер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
20
Матия Шаркич
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
7
Keaghan Jacobs
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
5
Connor Johnson
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Alex Bruce
ЦЗ
17
Dominic Thomas
ЦП
23
Доминик Томас
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
16
Simeon Jackson
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Ливингстон
13
Росс Стюарт
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
4
Alan Lithgow
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦП
20
Aymen Souda
ЦФ
18
Lee Miller
ЦФ
4-5-1-2
1
22
Хямяляйнен
4
Дель Фабро
2
О'Доннелл
17
Финдлей
8
4
Пауэр
29
Дикер
14
Бурк
15
29
27
Брофи
7
МакКензи
3-5-1-1
20
Шаркич
5
5
Лами
4
МакМиллан
28
7
2
Девлин
11
Лоулесс
14
6
13
Дайкс
4
4
17
Миллар
17
Миллар
4
4
20
20
18
18
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
5
Connor Johnson
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Dominic Thomas
ЦП
23
Доминик Томас
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
16
Simeon Jackson
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
13
Росс Стюарт
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
5
Connor Johnson
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Dominic Thomas
ЦП
23
Доминик Томас
ЦП
25
Harvey St Clair
ЦФ
16
Simeon Jackson
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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