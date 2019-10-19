Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Хиберниан
Гамильтон Академикал - Хиберниан: обзор матча 19 октября 2019
Гамильтон Академикал
19.10.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
59'
R. Cunningham (П)
22'
С. Маллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Хиберниан
89'
Замена
️️️️
Ф. Камбери
80'
Замена
️️️️
F. Murray
Замена
️️️️
S. Davies
76'
72'
Замена
️️️️
S. Allan
Замена
️️️️
G. Oakley
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Cunningham
59'
Замена
️️️️
R. Cunningham
53'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Маллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
1
Owain FÃ´n Williams
ВР
24
Брайн Истон
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
25
Scott Martin
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
13
Alexander Gogic
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
99
Marios Ogboe
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Хиберниан
12
Крис Максвелл
ВР
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Гамильтон Академикал
23
Люк Саутвуд
ВР
14
Ross Cunningham
ЦП
9
George Oakley
ЦП
40
Jamie Hamilton
ЦП
18
Darian Mackinnon
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
8
Steven Davies
ЦФ
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
4-5-2
1
24
Истон
24
33
6
Стаббс
15
13
10
11
25
19
Миллер
99
3-2-4-1
12
Максвелл
5
Хальберг
4
Хэнлон
2
Джеймс
15
Портеус
16
Стивенсон
7
Хорган
14
Маллан
16
Вела
11
Ньюэлл
27
Доидж
14
14
9
9
8
8
23
23
7
7
22
Камбери
22
Камбери
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Хиберниан
23
Люк Саутвуд
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦП
18
Darian Mackinnon
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦП
18
Darian Mackinnon
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Гамильтон Академикал - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+