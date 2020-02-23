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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 23 февраля 2020
ПАОК
23.02.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Олимпиакос
88'
Желтая карточка
Гильерме
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-1-1-1-1
1
Пасхалакис
15
Варела
15
Ингасон
20
Виейринья
8
Маурисио
10
Пелкас
18
Лимниос
21
Бисесвар
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
27
Ба
21
Цимикас
41
Бухалакис
8
Гильерме
2
Камара
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
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