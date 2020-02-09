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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 09 февраля 2020
АЕК
09.02.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
8'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панатинаикос
Желтая карточка
В. Баркас
90'
+4
87'
Желтая карточка
М. Юханссон
Желтая карточка
Э. Лопеш
78'
72'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
Желтая карточка
Д. Шиманьски
61'
Желтая карточка
М. Ливайя
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
Пас отдал
М. Ливайя
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Панатинаикос
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Панатинаикос
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-3
1
Баркас
2
Бакакис
22
Враньеш
19
Чигринский
22
Лопеш
20
Манталос
7
Крстичич
4
Шиманьски
10
Верде
21
Араухо
10
Ливайя
3-3
4
Юханссон
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
7
Хадзийованнис
33
Бех
23
Ануар
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Маринос Узунидис
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Остались в запасе
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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