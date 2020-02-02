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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - АЕК
Атромитос - АЕК: обзор матча 02 февраля 2020
Атромитос
02.02.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
65'
Н. Крстичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - АЕК
90'
+6
Вторая желтая
Н. Крстичич
79'
Желтая карточка
М. Оиконому
70'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Крстичич
Пас отдал
Д. Шиманьски
59'
Желтая карточка
Э. Лопеш
45'
+2
Желтая карточка
А. Симойш
43'
Желтая карточка
М. Ливайя
31'
Желтая карточка
Н. Крстичич
26'
Желтая карточка
С. Араухо
7'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Атромитос - АЕК
3
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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