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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Олимпиакос
Панетоликос - Олимпиакос: обзор матча 07 декабря 2019
Панетоликос
07.12.2019, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
6'
Д. Поденсе
41'
Ю. Эль-Араби
45+2'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Олимпиакос
88'
Желтая карточка
Э. Судани
68'
Желтая карточка
М. Камара
60'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
44'
Желтая карточка
Р. Семеду
41'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Панетоликос - Олимпиакос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
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