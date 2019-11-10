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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 10 ноября 2019
Панатинаикос
10.11.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
АЕК
67'
Ф. Македа
18'
М. Бакакис
36'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - АЕК
ГОЛ! 1:2!
Ф. Македа
67'
62'
Желтая карточка
А. Симойш
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
60'
36'
ГОЛ! 0:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
П. Манталос
Желтая карточка
Э. Инсуа
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакакис
Желтая карточка
А. Пунгурас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Панатинаикос
22
Димитриос Коловос
ЦП
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-2-1
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
12
Инсуа
4
Юханссон
6
Курбелис
7
Хадзийованнис
9
Македа
3-3-3
1
Баркас
19
Чигринский
2
Бакакис
23
Хульт
7
Крстичич
8
Симойш
20
Манталос
7
Оливейра
10
Ливайя
10
Верде
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
22
Димитриос Коловос
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
22
Димитриос Коловос
ЦП
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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