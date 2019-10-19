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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ОФИ
Олимпиакос - ОФИ: обзор матча 19 октября 2019
Олимпиакос
19.10.2019, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
11'
Э. Судани
11'
Э. Судани
57'
Э. Судани
57'
Э. Судани
45+1'
A. Nabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ОФИ
Желтая карточка
Ж. Са
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Са
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
A. Nabi
88'
Желтая карточка
N. Korovesis
88'
Желтая карточка
Н. Коровесис
Замена
️️️️
М. Камара
82'
72'
Замена
️️️️
D. Manos
64'
Замена
️️️️
G. Koutroubis
Замена
️️️️
Б. Гаспар
63'
ГОЛ! 4:1!
Э. Судани
57'
ГОЛ! 3:1!
Э. Судани
Пас отдал
М. Анхель Герреро
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
A. Nabi
ГОЛ! 2:0!
Э. Судани
Пас отдал
Д. Поденсе
11'
ГОЛ! 1:0!
Э. Судани
Пас отдал
Д. Поденсе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
34
Николаос Коровесис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ОФИ
30
Оскар Вальей
ВР
13
Ãscar Whalley
ВР
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-2-4
1
Са
33
Кутрис
34
Пападопулос
35
Семеду
35
Торосидис
8
Гильерме
41
Бухалакис
2
Судани
10
Герреро
11
Поденсе
17
Ловера
3-3-4
32
34
4
Маринакис
18
Яннулис
6
34
Коровесис
29
Мельядо
7
Семеду
10
19
Цилианидис
25
Фигейредо
76
Гаспар
76
Гаспар
2
Камара
2
Камара
5
5
9
9
Остались в запасе
Олимпиакос
ОФИ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
30
Оскар Вальей
ВР
13
Ãscar Whalley
ВР
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
13
Ãscar Whalley
ВР
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Олимпиакос - ОФИ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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