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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Виктория
Яблонец - Виктория: обзор матча 29 февраля 2020
Яблонец
29.02.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
46'
Д. Плестил
23'
А. Чермак
41'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Виктория
90'
+5
Замена
️️️️
Ж. Каямба
88'
Замена
️️️️
Р. Хубник
Замена
️️️️
K. Hämäläinen
84'
Замена
️️️️
Я. Храмоста
76'
Желтая карточка
Д. Плестил
65'
Желтая карточка
В. Кубишта
63'
63'
Желтая карточка
М. Гавел
Замена
️️️️
М. Матоушек
61'
54'
Замена
️️️️
О. Михалик
53'
Желтая карточка
J. David Beauguel
ГОЛ! 1:2!
Д. Плестил
Пас отдал
В. Кубишта
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
J. David Beauguel
Пас отдал
А. Чермак
31'
Желтая карточка
Я. Копиц
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Чермак
Пас отдал
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
25
Якуб Югаш
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
28
Jaroslav Perina
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-5-1-2
25
Югаш
4
Плехаты
4
Холик
7
Плестил
27
Кубишта
0
7
Поважанец
3
Хюбшман
49
Сикора
15
Долежал
30
Хрубы
4-5-2
2
Гейда
14
Брабец
8
24
Гавел
20
Буха
19
Коваржик
47
Чермак
10
Копиц
23
Калвах
9
16
13
Матоушек
13
Матоушек
14
14
19
Храмоста
19
Храмоста
4
Хубник
4
Хубник
11
Каямба
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
Остались в запасе
Яблонец
Виктория
9
Michal Jerabek
ЦЗ
28
Jaroslav Perina
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
28
Jaroslav Perina
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Яблонец - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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