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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 07 февраля 2020
Гент
07.02.2020, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Андерлехт
Желтая карточка
Б. Деягер
90'
+4
82'
Желтая карточка
П. Зули
62'
Желтая карточка
Ф. Амузу
39'
Желтая карточка
М. Мурильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-1-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
2-3-1
1
ван Кромбрадж
32
Люккассен
62
Мурильо
9
Амузу
6
Локонга
44
Зули
14
Влап
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
33
Дави Руф
ВР
9
Деян Йовелич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Андерлехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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