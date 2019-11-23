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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Серкль Брюгге
Беверен - Серкль Брюгге: обзор матча 23 ноября 2019
Беверен
23.11.2019, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
61'
Ж. Бьянсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Серкль Брюгге
89'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Желтая карточка
Б. Бадибанга
72'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бьянсон
26'
Желтая карточка
С. Питерс
Начало матча
Статистика матча Беверен - Серкль Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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Серкль Брюгге
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10.10.2026
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Информация о матче
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