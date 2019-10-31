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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 31 октября 2019
Андерлехт
31.10.2019, четверг, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Гент
68'
К. Руф (П)
70'
К. Руф
24'
Л. Депуатр
84'
Р. Яремчук
90+4'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Гент
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
И. Пластун
Пас отдал
Ж. Домпе
86'
Желтая карточка
И. Пластун
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Яремчук
Желтая карточка
А. Локонга
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Руф
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Руф
68'
57'
Желтая карточка
Л. Депуатр
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Мичел Влап
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
1-1-1-2-1
1
ван Кромбрадж
32
Люккассен
39
Кайембе
6
Локонга
14
Влап
56
Салемакерс
7
Руф
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
19
Деягер
21
Асаре
9
Яремчук
29
Депуатр
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
1
Томас Дидийон
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
9
Франсис Амузу
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Андерлехт - Гент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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