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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Галатасарай
Генчлербирлиги - Галатасарай: обзор матча 05 октября 2019
Генчлербирлиги
05.10.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Вторая желтая
А. Огуз
86'
Желтая карточка
З. Туре
81'
81'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Д. Сио
71'
Желтая карточка
А. Огуз
70'
Желтая карточка
П. Полома
56'
29'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
8'
Желтая карточка
Р. Донк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
3-2-2
39
Полома
2
Огуз
15
Туре
11
Айите
29
Сессеньон
21
Кандеяш
13
Сио
4-1-3-2
16
Муслера
4
Донк
23
Маркао
25
Мариано
5
Нагатомо
8
Фегули
8
Инан
20
Бельханда
15
Н'Зонзи
8
Бабел
7
Андоне
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Галатасарай
27
Абдулайе Диалло
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
7
Эмре Мор
ПВ
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Генчлербирлиги - Галатасарай
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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