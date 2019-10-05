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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Кайсериспор
Гезтепе - Кайсериспор: обзор матча 05 октября 2019
Гезтепе
05.10.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Кайсериспор
42'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Кайсериспор
Желтая карточка
Тити
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Айдогду
42'
41'
Желтая карточка
Б. Пулен
29'
Желтая карточка
Б. Ринстра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гезтепе
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
37
Адриан
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
2-4-1
89
Гассама
4
Тити
8
Айдогду
7
Гюрлер
71
Бийого Поко
8
Моссоро
35
Джером
4-1-1-2
1
Лунг
5
Абденнур
6
Пулен
89
Тюран
21
Джа-Джедже
13
Лопеш
23
Ринстра
29
Нтеп
9
Булут
Остались в запасе
Гезтепе
Кайсериспор
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
37
Адриан
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
37
Адриан
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Гезтепе - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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