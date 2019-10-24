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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Базель
Хетафе - Базель: обзор матча 24 октября 2019
Хетафе
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Базель
18'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Базель
Желтая карточка
Анхель
90'
74'
Вторая желтая
К. Буа
65'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Желтая карточка
Ф. Портильо
55'
54'
Желтая карточка
К. Буа
51'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
Желтая карточка
Р. Кенеди
45'
+3
39'
Желтая карточка
Т. Джака
35'
Желтая карточка
В. Штокер
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Базель
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
4-2-2-2
1
Чичисола
15
Гарсия
2
Джене
18
Гонсалес
12
Ньом
88
Максимович
76
Файр
29
Кенеди
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
2-5-1
1
Николич
30
Видмер
15
Альдрете
7
Дзуффи
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
33
Буа
9
Адеми
Остались в запасе
Хетафе
Базель
23
Джейсон
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
9
Афимико Пулулу
ЛВ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Хетафе - Базель
3
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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