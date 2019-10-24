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Сент-Этьен - Александрия

24.10.2019, Четверг, 19:55 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Лига Европы, 3 тур Сент-Этьен - Александрия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 6 3 3 0 11:7 +4 12
2. Вольфсбург 6 3 2 1 9:7 +2 11
3. Сент-Этьен 6 0 4 2 6:8 -2 4
4. Александрия 6 0 3 3 6:10 -4 3
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