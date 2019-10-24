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Лудогорец - Эспаньол

24.10.2019, Четверг, 19:55 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига Европы, 3 тур Лудогорец - Эспаньол
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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