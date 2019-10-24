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АЗ Алкмаар - Астана

24.10.2019, Четверг, 19:55 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Лига Европы, 3 тур АЗ Алкмаар - Астана
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 1 1 10:2 +8 13
2. Алкмаар 6 2 3 1 15:8 +7 9
3. Партизан 6 2 2 2 10:10 0 8
4. Астана 6 1 0 5 4:19 -15 3
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