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Трабзонспор - Базель

03.10.2019, Четверг, 22:00 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы, 2 тур Трабзонспор - Базель
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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