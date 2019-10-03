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Русенборг - ПСВ

03.10.2019, Четверг, 22:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Европы, 2 тур Русенборг - ПСВ
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЛАСК 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Спортинг 6 4 0 2 11:7 +4 12
3. ПСВ 6 2 2 2 9:12 -3 8
4. Русенборг 6 0 1 5 3:11 -8 1
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