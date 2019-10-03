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Мальме - Копенгаген

03.10.2019, Четверг, 22:00 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига Европы, 2 тур Мальме - Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мальме 6 3 2 1 8:6 +2 11
2. Копенгаген 6 2 3 1 5:4 +1 9
3. Динамо К 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Лугано 6 0 3 3 2:5 -3 3
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