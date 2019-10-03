Введите ваш ник на сайте

Лацио - Ренн

03.10.2019, Четверг, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Лига Европы, 2 тур Лацио - Ренн
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 6 4 1 1 10:6 +4 13
2. Клуж 6 4 0 2 6:4 +2 12
3. Лацио 6 2 0 4 6:9 -3 6
4. Ренн 6 1 1 4 5:8 -3 4
...
  • Читайте нас: 