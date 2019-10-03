Введите ваш ник на сайте

Брага - Слован

03.10.2019, Четверг, 19:55 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Лига Европы, 2 тур Брага - Слован
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брага 6 4 2 0 15:9 +6 14
2. Вулверхэмптон 6 4 1 1 11:5 +6 13
3. Слован Бр 6 1 1 4 10:13 -3 4
4. Бешикташ 6 1 0 5 6:15 -9 3
...
  • Читайте нас: 