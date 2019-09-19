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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Стандард - Витория Гимараеш

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига Европы, 1 тур Стандард - Витория Гимараеш
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 14:7 +7 11
2. Айнтрахт Ф 6 3 0 3 8:10 -2 9
3. Стандард 6 2 2 2 8:10 -2 8
4. Гимараеш 6 1 2 3 7:10 -3 5
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