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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 05 августа 2009
Волга
05.08.2009, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Балтика
7'
В. Узойкин
78'
А. Сапогов
25'
А. Ревякин
41'
С. Коровушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Балтика
110'
Замена
Г. Кенкишвили
️️️️
А. Коломийченко
Желтая карточка
М. Трусевич
ГОЛ! 2:2!
А. Сапогов
Желтая карточка
А. Коломийченко
Замена
️️️️
В. Окорочков
Замена
М. Трусевич
️️️️
Д. Матьола
Замена
️️️️
Р. Михайлов
Замена
️️️️
Е. Фальковский
Желтая карточка
В. Тимофеев
ГОЛ! 1:2!
С. Коровушкин
ГОЛ! 1:1!
А. Ревякин
Желтая карточка
Р. Михайлов
15'
10'
Желтая карточка
Д. Голубов
ГОЛ! 1:0!
В. Узойкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
0
Денис Капочкин
ВР
3
Роман Думанский
ЦЗ
5
Эмин Агаев
ЦЗ
0
Руслан Михайлов
ЛП
17
Владимир Узойкин
ОП
0
Андрей Петренко
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
4
Иван Рейзвих
ЦП
8
Сергей Хомутов
ЦП
6
Евгений Фальковский
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Балтика
16
Виталий Яковлев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
0
Алдин Джидич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
2-1-5-1-1
0
Капочкин
3
Думанский
5
Агаев
17
Узойкин
0
Михайлов
8
Дрягин
4
Рейзвих
8
Хомутов
6
Фальковский
0
Петренко
7
Сапогов
3-2-3-1
16
Яковлев
5
Матьола
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Тимофеев
85
Попов
18
Коровушкин
27
Першин
15
Коломийченко
85
Голубов
15
Коломийченко
8
Кенкишвили
8
Кенкишвили
15
Коломийченко
5
Матьола
30
Трусевич
30
Трусевич
5
Матьола
15
Окорочков
15
Окорочков
Остались в запасе
Волга
Балтика
0
Алдин Джидич
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
0
Алдин Джидич
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Волга - Балтика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Глот (Ярославль)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Химик
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