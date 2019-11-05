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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Славия
Барселона - Славия: обзор матча 05 ноября 2019
Барселона
05.11.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 0
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Славия
90'
+3
Желтая карточка
О. Колар
84'
Желтая карточка
О. Кудела
82'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
82'
Замена
Л. Провод
️️️️
Л. Масопуст
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
68'
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
65'
63'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Н. Станчу
57'
Замена
С. Тецл
️️️️
И. Траоре
48'
Желтая карточка
Н. Станчу
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Альба
46'
Желтая карточка
С. Бускетс
43'
Желтая карточка
Н. Семеду
32'
21'
Желтая карточка
П. Олаинка
Желтая карточка
Ж. Пике
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Барселона
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
23
Видаль
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
4-1-4-1
1
Колар
34
Цоуфал
25
Фрыдрых
15
Кудела
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
12
Траоре
10
Станчу
23
Шевчик
99
Олаинка
18
Альба
6
Роберто
6
Роберто
18
Альба
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Масопуст
17
Провод
17
Провод
8
Масопуст
10
Станчу
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
10
Станчу
12
Траоре
11
Тецл
11
Тецл
12
Траоре
Остались в запасе
Барселона
Славия
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Барселона - Славия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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