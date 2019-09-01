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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Бранн
Лиллестрем - Бранн: обзор матча 01 сентября 2019
Лиллестрем
01.09.2019, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 3
Завершен
Бранн
13'
Й. Тамм (АГ)
34'
Р. Йенссен
50'
Д. Соренсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Бранн
50'
ГОЛ! 0:3!
Д. Соренсен
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Йенссен
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Тамм
Начало матча
Статистика матча Лиллестрем - Бранн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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