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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Миллуолл
Оксфорд - Миллуолл: обзор матча 27 августа 2019
Оксфорд
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оксфорд - Миллуолл
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
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