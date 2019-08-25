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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Брага
Жил Висенте - Брага: обзор матча 25 августа 2019
Жил Висенте
25.08.2019, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Брага
90'
+36
Желтая карточка
Ж. Новейш
Начало матча
Статистика матча Жил Висенте - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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