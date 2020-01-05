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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 05 января 2020
Дженоа
05.01.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
29'
Д. Кришито (П)
86'
Г. Пандев
33'
П. Мба Обьянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
90'
+7
Красная карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Д. Бираски
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
86'
85'
Желтая карточка
Д. Тольян
Замена
Ф. Кассата
️️️️
С. Стураро
79'
77'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Ж. Бога
76'
Желтая карточка
Ф. Романья
Замена
В. Бехрами
️️️️
Ф. Ягелло
72'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Санабрия
69'
53'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Дункан
Желтая карточка
А. Санабрия
51'
Желтая карточка
С. Стураро
36'
33'
ГОЛ! 1:1!
П. Мба Обьянг
Пас отдал
М. Локателли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кришито
29'
23'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Д. Кришито
20'
19'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
4-1-3-2
1
Перин
2
Анкерсен
21
Ромеро
4
Бираски
4
Кришито
16
Радованович
24
Ягелло
17
Паяч
27
Стураро
21
Пандев
19
Санабрия
4-1-3-1-1
47
Консильи
22
Тольян
19
Романья
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
25
Траоре
32
Дункан
14
Мба Обьянг
13
Бога
9
Капуто
24
Ягелло
85
Бехрами
85
Бехрами
24
Ягелло
27
Стураро
29
Кассата
29
Кассата
27
Стураро
19
Санабрия
99
Фавилли
99
Фавилли
19
Санабрия
32
Дункан
31
Джуричич
31
Джуричич
32
Дункан
13
Бога
10
Берарди
10
Берарди
13
Бога
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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