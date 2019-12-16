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Ювентус - Удинезе

15.12.2019, Воскресенье, 17:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 16 тур Ювентус - Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
8 марта, пятница 22:30 Ювентус 4:1 Удинезе
8 тур
6 октября, суббота 19:00 Удинезе 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Удинезе
9 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Удинезе 2:6 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Ювентус
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Ювентус
2 тур
13 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
14 апреля, понедельник 22:45 Удинезе 0:2 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 23:45 Ювентус 4:0 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
28 января, суббота 23:45 Ювентус 2:1 Удинезе
1 тур
21 декабря, среда 21:00 Удинезе 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:2 Удинезе
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:4 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 23:00 Удинезе 3:0 Ювентус
13 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Удинезе 2:1 Ювентус
2 тур
14 сентября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Ювентус
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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