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Рома - Кальяри

06.10.2019, Воскресенье, 16:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 7 тур Рома - Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
27 апреля, суббота 19:00 Рома 3:0 Кальяри
15 тур
8 декабря, суббота 20:00 Кальяри 2:2 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 21:45 Кальяри 0:1 Рома
17 тур
16 декабря, суббота 22:45 Рома 1:0 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Кальяри
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Кальяри 2:2 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Кальяри 1:2 Рома
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 1:3 Рома
13 тур
25 ноября, понедельник 23:45 Рома 0:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
1 февраля, пятница 23:45 Рома 2:4 Кальяри
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Кальяри 4:2 Рома
2 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Рома 1:2 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
22 января, суббота 22:45 Рома 3:0 Кальяри
2 тур
11 сентября, суббота 22:45 Кальяри 5:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Кальяри
18 тур
6 января, среда 17:00 Кальяри 2:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Рома
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Рома 3:2 Кальяри
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 20:00 Кальяри 1:1 Рома
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Рома 2:0 Кальяри
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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