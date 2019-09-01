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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 01 сентября 2019
Дженоа
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
11'
К. Сапата
65'
К. Куаме
76'
Э. Пульгар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Пинамонти
85'
Замена
М. Паяч
️️️️
А. Баррека
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Пульгар
72'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Р. Соттиль
72'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Боатенг
Замена
Ромуло
️️️️
П. Гильоне
71'
ГОЛ! 2:0!
К. Куаме
Пас отдал
И. Раду
65'
60'
Замена
Дальберт
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
Д. Кришито
45'
Желтая карточка
К. Ромеро
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Сапата
Пас отдал
П. Гильоне
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
3-3-2-2
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
25
Сапата
3
Баррека
16
Радованович
18
Гильоне
21
Лерагер
20
Шоне
8
Куаме
9
Пинамонти
4-1-2-2-1
1
Дронговски
14
Лирола
2
Пеццелла
31
Миленкович
20
Раньери
5
Пульгар
8
Кастровилли
47
Бадель
27
Боатенг
14
Кьеза
23
Соттиль
18
Гильоне
49
Ромуло
49
Ромуло
18
Гильоне
3
Баррека
17
Паяч
17
Паяч
3
Баррека
9
Пинамонти
21
Пандев
21
Пандев
9
Пинамонти
47
Бадель
29
Дальберт
29
Дальберт
47
Бадель
27
Боатенг
7
Рибери
7
Рибери
27
Боатенг
23
Соттиль
28
Влахович
28
Влахович
23
Соттиль
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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