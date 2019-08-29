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Марибор - Лудогорец

29.08.2019, Четверг, 21:15 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Марибор - Лудогорец
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 20:30 Лудогорец 0:0 Марибор
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