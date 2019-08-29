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Риека - Гент

29.08.2019, Четверг, 21:00 мск Риека, стадион Кантрида Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Риека - Гент
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:30 Гент 2:1 Риека
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