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Хапоэль БШ - Фейеноорд

29.08.2019, Четверг, 20:30 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Хапоэль БШ - Фейеноорд
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 20:30 Фейеноорд 3:0 Хапоэль БШ
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