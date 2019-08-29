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ПАОК - Слован

29.08.2019, Четверг, 20:00 мск Салоники, стадион Тумба Лига Европы, 4 раунд , ответный матч ПАОК - Слован
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 22:00 Слован 1:0 ПАОК
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